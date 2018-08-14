يواصل طلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس وثلاث سنوات لليوم الثانى على التوالى فى التوافد على مكاتب التنسيق الإلكتروني بجامعة أسيوط، وذلك لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالمعاهد والكليات المختلفة.

وقال فرغلي أحمد عطية، مسؤول مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة أسيوط، إن تنسيق الدبلومات الفينة بدأ منذ أمس الاثنين، ويستمر لمدة 7 أيام.

وأضاف مسؤول مكتب التنسيق الإلكتروني أن مواعيد تقديم الطلاب رغباتهم تتم طبقا المجموع، موضحا أن أمس الإثنين واليوم الثلاثاء للحاصلين على مجموع نسبته 75% فأكثر، والأربعاء والخميس الموافقين 15 و16 أغسطس الجاري الحاصلين على مجموع 70% فأكثر، وأيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 17 و18 و19 أغسطس الجاري الحاصلين على مجموع نسبته 60%.

وذكر عطية أن الجامعة تضم مكتبين رئيسيين للتنسيق، الأول بكلية الآداب والثاني بالمدينة الجامعية، ويحتوي كل منهما على معمل يضم من 50 إلى 60 جهاز حاسب آلي وكل منها متصل بشبكة إنترنت تعمل بسرعة عالية، فضلا عن وجود خط إضافي تحسبا لحدوث أى خلل بخط الشبكة الأولى.

وناشد مسؤول التنسيق بجامعة أسيوط الطلاب التوجه إلى المكاتب المعتمدة وعدم اللجوء إلى المراكز الخارجية التى قد تؤدى إلى أخطاء لعدم وجود الخبرة والتأهيل الكافي للتعامل مع التنسيق الإلكتروني