تقدمت رابطة "خليجيون في حب مصر" بخالص العزاء والمواساة لشعب الكويت والأسرة الحاكمة لوفاة الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، شقيقة أمير دولة الكويت.

وأعرب الدكتور يوسف العميري مؤسس ورئيس "خليجيون في حب مصر"، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وشعبها، مؤكدا أن الأمة العربية فقدت بوفاة المغفور لها بإذن الله، رمزا إنسانيا من رموز الخير والعطاء والعمل الإنساني.

وقال العميري، في بيان، إن "الشيخة فريحة تميزت دوما بالعطاء منقطع النظير وعرف عنها حب الخير، ولها العديد من الأيادي البيضاء وكانت دوما أما مثالية لكل الكويتيين والعرب، وعرف عنها اهتمامها البالغ بالعمل الاجتماعي والتوعوي وقضايا الأسرة والأمهات، حيث أطلقت قبل سنوات مبادرة الأم المثالية في الكويت، مؤكدا أن ذكراها العطرة ستظل حاضرة في قلوب كل أبناء الكويت ومصر".

ولفت إلى المكانة الغالية التي حظيت بها مصر في قلب الشيخة فريحة، التي توفيت في بلدها الثاني مصر، موضحا أنها كانت دائما تشجع على تعزيز الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وكانت حريصة دائما على زيارة بلدها الثاني مصر ودعمه، مشيرا إلى مبادرتها خلال السنوات الأخيرة لدعم السياحة في مصر.

ويبدأ اليوم الثلاثاء العزاء، وسبق أن أعلن الديوان الأميري الكويتي أن جثمان الشيخة فريحة سيوارى الثرى في تمام الساعة التاسعة صباحًا، من يوم الثلاثاء، الموافق 14 أغسطس الجاري.

وعرف عن الفقيدة حبها وشغفها بالأعمال الإنسانية والاجتماعية، واهتمامها المنقطع النظير تجاه قضايا الأسرة؛ كونها نواة المجتمع، واهتمامها أيضًا بالأم، إذ أسست "مسابقة الأم المثالية" في الكويت عام 2004، وتولت رئاسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية.