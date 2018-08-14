عقد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، اجتماعا بمديري الإدارات الفرعية، وذلك بمكتبه بديوان عام المديرية لمناقشة عدد من القضايا الدعوية واستعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، على حرصه على التعاون البنَّاء خلال الفترة المقبلة دعوياً وإداريا، موضحا أن المديرية ستعد خطة وبرامج تدريبية لإعداد كوادر متنوعة (إداريةً ودعويةً)، منوها إلى أن ذلك لن يتم إلا بالإخلاص والعمل الجاد كلٌ في موقعه.

وإطمأن الدكتور القبيصي على إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تجهيز الساحات التي تم اعتمادها من الوزارة، وتعيين خطيبين لكل ساحة، وغرفة عمليات لمتابعة الساحات وحتى انتهاء صلاة العيد المبارك.

وطالب وكيل الوزارة الأئمة بمواصلة دروسهم اليومية حول "مشروعية صكوك الأضاحي وأهميتها"، ومواصلة النشاط الدعوي من خلال القافلة الدعوية ذات الموضوع الموحد ليوم الثلاثاء، والالتزام بالخطبة الموحدة .