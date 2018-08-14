نظم برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، ندوة تعريفية لبرنامج "مشروعك"، بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ بهدف إلقاء الضوء على فكرة البرنامج وتوضيح عملية التمويل من البنوك وكيفية الحصول وتسهيل إجراءات التمويل.

و قالت مني زغلول، مدير إدارة المشروع، إنه يعمل على الحد من البطالة وخلق العديد من فرص العمل ويخدم العديد من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كما أن عملية التوعية للمشروع لها مردود إيجايبي موضحة أن الحضور من الفئات العمرية المختلفة لنشر الصورة التي نقلت لهم حول المشروع وإمكانية الاستفاده من البرامج التمويليه من البنوك والخطوات اللازمة الواجب اتخاذها حول ذلك للجميع، مؤكدة أنه جاري عمل ندوات في باقي قري مركز دسوق لإلقاء الضوء علي فكرة البرنامج.

و قام محمد رمضان ممثل بنك مصر الإسلامي بشرح كيفية الحصول على التمويل والقيمة الواجب سدادها لافتا أن البنوك تمول برنامج "مشروعك" بتمويل يبدأ من 1000 حتى 2 مليون جنيه، أيضا تم شرح الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل وفترات السداد والسماح، فضلاً عن عرض نموذج من المشروعات التي قد تمت من خلال المشروع والتي حققت نجاح كبير وكان لها مردود طيب للحضور.