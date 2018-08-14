قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن 2162 مدرسة جاهزة لاستقبال 737 ألفا و662 طالبا في العام الدراسي الجديد، منها 63 مدرسة جديدة في مراحل التعليم المختلفة، "ثانوية عامة، وفنية، وإعدادية، وإبتدائية"، على مستوى 13 إدارة تعليمية فرعية بمدن ومراكز المحافظة.

وأضافت كشك، في بيان اليوم: لدينا 49 ألفا و735 طفلا برياض الأطفال، و391 ألفا و452 تلميذا بالمرحلة الابتدائية، و157 ألفا و81 طالبا بالمرحلة الإعدادية، و53 ألفا و307 طلاب بالمرحلة الثانوية، و86 ألفا و87 طالبا بالتعليم الفني.

وأوضحت أن الدراسة تبدأ بـ63 مدرسة جديدة، وتستكمل هذا العام افتتاح 62 مدرسة أخرى تباعا خلال العام، فور الانتهاء منها على مستوى الإدارات التعليمية.