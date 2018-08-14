أصيب سائق بجرح قطعي نافذ بالرقبة والقصبة الهوائية، إثر تعدي عاطلين عليه لخلافات بينهما بقرية الديابة في البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، بورود إشارة من مستشفى إيتاى البارود، بوصول "إسلام .ع.ع" 23 سنة، سائق، مصابا بجرح قطعي نافذ بالقصبة الهوائية، وآخر قطعي بالرقبة وقطع بعضلات الرقبة ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال شقيقه "محمد" 34 سنة، اتهم كل من "محمد. ع. ع" 18 سنة، عامل، و"أحمد .م.ع" هارب، بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزة الأول وإحداث إصابته، بسبب خلافات مالية بينهم، وذلك حال تواجدهما بعزبة الديابة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم الأول والأداة المستخدمة فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النبابة العامة.