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37 سؤالاً وإجابة.. كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية

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"الصحة": وفاة الحالة الثانية عشر بين الحجاج المصريين بالسعودية

"الصحة": وفاة الحالة الثانية عشر بين الحجاج المصريين بالسعودية

"حماية المستهلك": "أسبوع في حب الوطن" تستهدف حل 13 ألف مشكلة

"حماية المستهلك": "أسبوع في حب الوطن" تستهدف حل 13 ألف مشكلة

تأجيل محاكمة متهم بذبح "طبيب الساحل" داخل عيادته لـ1 سبتمبر

تأجيل محاكمة متهم بذبح "طبيب الساحل" داخل عيادته لـ1 سبتمبر

"بيطري جنوب سيناء": ذبح وسلخ الأضاحي مجانا في عيد الأضحى بجميع المدن

"بيطري جنوب سيناء": ذبح وسلخ الأضاحي مجانا في عيد الأضحى بجميع المدن

أهالي أبوسلطان يستغيثون من طفح المجاري: "الصرف دخل البيوت"

أهالي أبوسلطان يستغيثون من طفح المجاري: "الصرف دخل البيوت"

الدولار يرتفع قرشا اليوم الثلاثاء 2018/8/14

الدولار يرتفع قرشا اليوم الثلاثاء 2018/8/14

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«شبهة عدم الدستورية» تفجر جدلاً قانونياً حول «الضريبة العقارية»

«شبهة عدم الدستورية» تفجر جدلاً قانونياً حول «الضريبة العقارية»

«المستثمرين»: الضريبة العقارية «بدعة».. و«معيط»: سنعيد النظر فى فلسفتها

«المستثمرين»: الضريبة العقارية «بدعة».. و«معيط»: سنعيد النظر فى فلسفتها

بعد وصفه انهيار الليرة بـ«المؤامرة»: «أردوغان» يبدأ حملة اعتقالات.. والبنك المركزى يتدخل

بعد وصفه انهيار الليرة بـ«المؤامرة»: «أردوغان» يبدأ حملة اعتقالات.. والبنك المركزى يتدخل

رئيس «اقتصادية النواب»: خطة لرفع الحصيلة إلى 10 مليارات جنيه.. ولا تهاون لأنه حق للدولة

رئيس «اقتصادية النواب»: خطة لرفع الحصيلة إلى 10 مليارات جنيه.. ولا تهاون لأنه حق للدولة

مواطنون: «مش فاهمين قصة الضريبة العقارية إيه.. وخايفين أصحاب البيوت يغلوا الإيجارات»

مواطنون: «مش فاهمين قصة الضريبة العقارية إيه.. وخايفين أصحاب البيوت يغلوا الإيجارات»

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