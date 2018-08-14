قال طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إن الهيئة قررت منح جمعيات الإسكان التعاوني، المُخصص لها قطع أراض بالمدن الجديدة، بنشاط عمراني متكامل، والتي قامت ببيع أراضي الخدمات بالأراضي المُخصصة لها بالمدن الجديدة، بنشاط عمرانى متكامل، مهلة إضافية حتى 15/1/2019، بدون مقابل للانتهاء من تنفيذ جميع عناصر المشروع، وذلك تيسيراً من الهيئة لجمعيات الإسكان التعاوني، نظراً للدور الذي تؤديه في خدمة أعضائها بتوفير السكن المناسب دون هدف استثماري.

وأكد المهندس طارق السباعي أن هذه المهلة تسري على الأراضي الساري تخصيصها فقط بالشروط التالية: "عدم وجود مستحقات مالية على قطعة الأرض، سواء من قيمة الأرض أو نصيب الهيئة من بيع أراضي الخدمات، وفي حالة وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، مع التنازل عن أي دعاوي قضائية مقدمة ضد الهيئة أو الجهاز"

ومن ضمن الشروط ألا تنطبق هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة ضمن المشروع القومي للإسكان أو الإسكان الاجتماعي، على أن يتم تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 115 بتاريخ 19/2/2018، وفقاً للشروط الواردة بالقرار فور انتهاء المهلة مباشرة، وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.​