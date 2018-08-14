قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، إنه تم الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى باستيراد اللحوم المجمدة وعجول التسمين منذ أكثر من شهرين، مشيرة إلى توفر كل متطلبات السوق المصري من اللحوم في جميع المنافذ.

وأضافت "محرز"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الدولة ضخت أكثر من 2 مليار لتنمية الثروة الحيوانية، لافتة إلى أن ذلك الدعم جاء من خلال البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي، بالإضافة إلى صندوق تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت "محرز"، أن أسعار اللحوم هذا العام ستكون منخفضة عن الأعوام السابقة، حيث يصل سعر الكيلو للحوم الأغنام والأبقار إلى 57 جنيه، و52 جنيها سعر الكيلو للحوم الجاموس، وذلك من خلال منافذ بيع وزارة الزراعة.