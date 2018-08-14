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37 سؤالاً وإجابة.. كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية

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أردوغان: تركيا "ستقاطع" الأجهزة الإلكترونية الأمريكية

أردوغان: تركيا "ستقاطع" الأجهزة الإلكترونية الأمريكية

بالصور| عاصي الحلاني يحيي حفلا غنائيا ببيروت

بالصور| عاصي الحلاني يحيي حفلا غنائيا ببيروت

ضبط 66 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية في مطار القاهرة

ضبط 66 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية في مطار القاهرة

مصرع عامل في حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي بالدقهلية

مصرع عامل في حادث تصادم بين تروسيكل وجرار زراعي بالدقهلية

عاجل| "أردوغان" يعلن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية

عاجل| "أردوغان" يعلن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية

"القوى العاملة" تتابع حادث قتل مصري على يد "أسيوي" بالكويت

"القوى العاملة" تتابع حادث قتل مصري على يد "أسيوي" بالكويت

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بتر قضيب طفل دخل مستشفى بالمنوفية لـ"عملية طهارة" فأصيب بغرغرينة

بتر قضيب طفل دخل مستشفى بالمنوفية لـ"عملية طهارة" فأصيب بغرغرينة

«شبهة عدم الدستورية» تفجر جدلاً قانونياً حول «الضريبة العقارية»

«شبهة عدم الدستورية» تفجر جدلاً قانونياً حول «الضريبة العقارية»

«المستثمرين»: الضريبة العقارية «بدعة».. و«معيط»: سنعيد النظر فى فلسفتها

«المستثمرين»: الضريبة العقارية «بدعة».. و«معيط»: سنعيد النظر فى فلسفتها

بعد وصفه انهيار الليرة بـ«المؤامرة»: «أردوغان» يبدأ حملة اعتقالات.. والبنك المركزى يتدخل

بعد وصفه انهيار الليرة بـ«المؤامرة»: «أردوغان» يبدأ حملة اعتقالات.. والبنك المركزى يتدخل

رئيس «اقتصادية النواب»: خطة لرفع الحصيلة إلى 10 مليارات جنيه.. ولا تهاون لأنه حق للدولة

رئيس «اقتصادية النواب»: خطة لرفع الحصيلة إلى 10 مليارات جنيه.. ولا تهاون لأنه حق للدولة

مواطنون: «مش فاهمين قصة الضريبة العقارية إيه.. وخايفين أصحاب البيوت يغلوا الإيجارات»

مواطنون: «مش فاهمين قصة الضريبة العقارية إيه.. وخايفين أصحاب البيوت يغلوا الإيجارات»

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