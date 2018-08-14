يقدم الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية حلقة خاصة عن دور فرق الإنقاذ السريع بوزارة التضامن اﻻجتماعي في خدمة المواطنين وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

ويشارك فى الحوار الدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزارة التضامن ومحمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن وأيمن عبد العزيز عضو فريق التدخل السريع.

ويقدم الضيوف شرحا تفصيليا عن دور فرق الإنقاذ السريع في وزارة التضامن وماذا يفعل وأهم القطاعات التي يعمل عليها وعدد البلاغات التي يتلاقها يوميا وكيفية التعامل معها.

كما يعلن رئيس فريق الإنقاذ السريع خلال الحلقة عن الخط الساخن لكيفية تواصل المواطنين معهم كما يجيب عن مجموعة من اأسئلة ومنها متى يتدخل فريق الإنقاذ السريع و ما هى شروطه للتدخل وهل يعمل في القاهرة الكبرى فقط أم فى مختلف المحافظات وهل يعمل على قطاعات وزارة التضامن فقط أم يعمل على كافة قطاعات الحكومة وكيف ينسق مع الوزارات المختلفة.