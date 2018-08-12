يستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر في حوار خاص في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

ويجيب الدكتور سعد الدين على الأسئلة الشائكة ومنها هل أصبح المصريون حيارى في قضاياهم الدينية وهل هناك الكثير من المسلمين ينساقون وراء بعض الفتاوى بغير قناعة؟.

ويوضح "الهلالي" ما هو الطلاق الشفوي وما هي أحكامه ويشرح كيف ننقذ الأسر التي تفككها فتاوى الدين الخاطئة وهل يمكن أن نحقق مقاصد الشرع في حماية الأسر بأدوات العصر.

ويجيب أستاذ الفقه المقارن في حوار خاص مع محمد الباز على أسئلة المشاهدين واستفساراتهم.