أداء فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام لمن تمكن من تأديتها، ويستعد حاليًا آلاف المسلمين لزيارة بيت الله الحرام في المملكة العربية السعودية، في أعقاب تجهيزات ضخمة من المملكة لخدمة ضيوف الرحمن.

وفي خلال تلك الفترة، تتعدد الأسئلة والأقاويل الخاصة بالحج، لذلك نشرت دار الإفتاء المصرية عدد من الفتاوى لتوضيح الأمر أمام الحجاج وغيرهم، ومن بينها السؤال عن "هل يجب على الرجل تحمُّل تكاليف حج زوجته؟".

وأجاب علي السؤال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، مؤكدا أن الحج ركن من أركان الإسلام، حيث قال تعالى: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَاب"، [آل عمران: 97].

وأضاف أن الحج واجب على المسلم رجلا كان أو امرأة إذا كان مستطيعا في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته، مشيرا إلى أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فإذا كان أحدهما مستطيعًا للحج دون الآخر، وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره سواء أكان المستطيع الزوج أم الزوجة.

وتابع أن الزوج ليس مكلف شرعا بدفع نفقات الحج لزوجته، ولا الزوجة مكلفة شرعا بدفع نفقات الحج لزوجها، أما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعا.