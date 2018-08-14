شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل تكريم السيد عبد الرحيم أحمد محمد مدير النشاط الثقافي للإدارة العامة لرعاية الشباب، لبلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش، بحضور الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبوالفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والأمناء المساعدين للجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية العمل في حياة الإنسان لأنه يبني الحضارات والأمم وهو أساس نهضتها وتطورها، مشددا على أهمية العمل ودوره في بناء المكان لأن قيمة الإنسان في العطاء، وأن يكون الإخلاص عنوان له.

وأشاد رئيس الجامعة بمسيرة مدير النشاط الثقافي الوظيفية وعطائه في العمل، وحيا جهوده في إدارة هذا النشاط وتعاونه مع الطلاب خلال عمله.

فيما قدم الدكتور محمود خضاري الشكر لمدير النشاط الثقافي على دوره الوظيفي المتميز وتحمله المسؤولية في العمل وتمنى له حياة طيبة بعد بلوغه السن القانونية.

وأشاد الدكتور محمد أبوالفضل بدران بالمسيرة الوظيفية لمدير النشاط الثقافي ودوره مع الطلاب خلال عمله في إدارة النشاط الثقافي، حيث أعطى نموذجا للموظف الذي يؤدي عمله بمثابرة واقتدار.