قال صبحي عبدالفتاح رئيس بعثة الحج السياحي بالمدينة المنورة، إن هناك 3 حالات من حجاج السياحة أجروا عمليات غسيل كلوي بمستشفيات المدينة، موضحا أنه لا توجد أي حالات مرضية لحجاج السياحة محجوزة بالمستشفيات حتي الآن.

وأشار رئيس بعثة الحج بالمدينة المنورة إلى أنه سيتم إبلاغ البعثة الطبية المصرية والسلطات السعودية بوجود آية حالات مرضية غير قادرة على "التصعيد" للمشاعر المقدسة "عرفات ومنى"، لتوفير عربات إسعاف مجهزة لنقلهم.

وأضاف أن الخميس المقبل هو أخر موعد لتفويج حجاج السياحة من المدينة المنورة إلى مكة قبل بدء مناسك الحج، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم نقل ما يقرب من 5 آلاف حاج من مجموع 9 آلاف حاج تواجدوا بالمدينة خلال الموسم الأول.

وأشار عبدالفتاح إلى أن جميع حجاج السياحة يقيمون بفنادق حول مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم بالمدينة بمسافة لا تزيد عن 250 متر، لافتا إلى أن جميع المساكن جاءت مطابقة لضوابط الحج السياحي.

جاء ذلك اليوم خلال اللقاء الذي عقده شلبي مع البعثة الإعلامية للحج السياحي بالمدينة المنورة.