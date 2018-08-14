انتهت محافظة الجيزة من تطوير 8 مجازر كمرحلة أولى بنطاق المحافظة بتكلفة 14 مليون جنية وذلك ضمن استعدادت المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

قال اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، إن المحافظة انتهت من تطوير 8 مجازر كمرحلة أولى بنطاق المحافظة كمرحلة أولى بتكلفة 14 مليون جنيه، مؤكدا في تصريحات صحفية أن المجازر التي تم تطويرها هى "المنيب والوراق والبدرشين والصف ووردان والعياط ومنشاة القناطر وكرداسة".

وأشار إلى أن التطوير شمل تجديد الأرضيات بالعنابر وتغطيتها بمادة عازلة وتجديد شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء وتكسية الحوائط وتركيب كشافات كهربائية لزياده الإناره داخل العنابر حتى تكون جاهزة لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد.

وأضاف أن لتطوير جاء ضمن خطة وضعتها المحافظة لتطوير 20 مجزر على مرحلتين حيث سيتم البدء في تطوير 7 مجازر بالمرحلي الثانية عقب إجازة العيد بتكلفه 6 مليون جنيها وهى مجازر "ناهيا وأوسيم ونكلا والمتانيا وسقارة والشوبك الغربي والحوامدية".

ولفت المحافظ إلى أن الخطة تشمل كذلك تطوير مجازر "الزبو ومنديشة والباويطي والبرمبل والقبابات" بتكلفه مليون جنيه كما أن مديرية الطب البيطري انتهت من أعمال الصيانه اللازمة لـ 20 مجزر أخر بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي و الوحدات المحلية المختصة كما تقرر فتح المجازر خلال أيام عيد الأضحى المبارك أمام المواطنين لذبح الأضاحي مجاناً دون دفع الرسوم الخاصة على مستوى المحافظة بالكامل وذلك تشجيعاً على الذبح داخل المجازر الحكومية حفاظاً على عدم تلوث البيئة من مخلفات الذبح بدلاً من قيام المواطنين بالذبح في الشوارع والميادين.