قال علاء غراب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ونائب رئيس لجنة الوفد بالجيزة، إن عدد كبير من مناطق محافظة الجيزة يعاني من انقطاع المياه لفترات تصل لأيام وهو ما لا يستطيع أي إنسان احتماله خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

وأكد "غراب" في تصريحات صحفية له اليوم، أن بوادر الأزمة ظهرت في عام 2016 حيث بدأت استغاثات المواطنين من انقطاع المياه في بعض الأماكن ولفترات طويلة نسبيا، وبالبحث عن أسباب الأزمة تبين تعرض محافظة الجيزة للعطش خلال صيف 2018، نظرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى 300 ألف متر مكعب مياه يوميا بشكل إضافي وفق ما تضمنته المذكرة التي تقدم بها الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حي العمرانية للحكومة، وتلك الكمية تمثل عجز مائي بين ما تستهلكه المحافظة وما تحتاجه لسد حاجة المواطنين.

وأشار "غراب"، إلى أن الأزمة بدأت تطفو للسطح مع ازدياد عدد المتضريين من انقطاع المياه وازدياد الاستغاثات والشكاوي خلال عام 2017 لتصل إلى قرى كاملة، دون تحرك حقيقي من المسؤولين إلى أن أصبحت بعض مناطق الجيزة تنقطع عنها المياه لأيام متتالية كسكان مدينة الرحمن بالجيزة والعمرانية والطوابق بفيصل والليبيني والمريوطية ووغيرها من أحياء الجيزة.

وأضاف "غراب"، أنه على الرغم من تحذيرنا للتنفيذيين بالجيزة من تعرضها لخطر العطش قبل استفحال الأزمة بكثير إلا أنهم اكتفوا بالتصريحات والحلول التقليدية دون تحرك حقيقي لحل الأزمة.