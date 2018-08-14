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37 سؤالاً وإجابة.. كل ما تريد معرفته عن الضريبة العقارية

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خالد فودة يطالب بطرح مصنع المخلفات الصلبة بشرم الشيخ في مناقصة عامة

خالد فودة يطالب بطرح مصنع المخلفات الصلبة بشرم الشيخ في مناقصة عامة

"قصور الثقافة" تدشن مبادرة "بأيدين ولادها" في البدرشين

"قصور الثقافة" تدشن مبادرة "بأيدين ولادها" في البدرشين

بالصور| ورشة فنية لـ"فن الكولاج" بفرع ثقافة جنوب سيناء

بالصور| ورشة فنية لـ"فن الكولاج" بفرع ثقافة جنوب سيناء

وزير قطاع الأعمال يوافق على محاكمة مدير "قانونية الصعيد للنقل"

وزير قطاع الأعمال يوافق على محاكمة مدير "قانونية الصعيد للنقل"

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"تموين كفر الشيخ": إنهاء استعدادات استقبال عيد الأضحى

رئيس "قصور الثقافة" يستقبل وفد من موهوبي غرب القاهرة

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بتر قضيب طفل دخل مستشفى بالمنوفية لـ"عملية طهارة" فأصيب بغرغرينة

بتر قضيب طفل دخل مستشفى بالمنوفية لـ"عملية طهارة" فأصيب بغرغرينة

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