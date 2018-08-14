قررت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء السيد نصر، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورا والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة خلال أيام العيد.

وذكرت المحافظة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن غرفة العمليات الرئيسية منعقدة بشكل دائم وعلى مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، فضلا عن تخصيص الخط الساخن رقم 114، والخط الساخن 15333، والرقم 0473220792، إضافة إلى خدمة الواتس آب على الرقم 01159080748 لتلقي استغاثات وشكاوى المواطنين والتواصل للإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين في إطار استعدادتها لعيد الأضحى.