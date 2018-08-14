لقى أب مصرعه، وأصيبت زوجته ونجليهما، إثر إنقلاب سيارة ملاكي واصطدامها بعمود إنارة على الطريق الدولي الساحلي، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى رشيد بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة رشيد، بورود إشارة من الدكتور أحمد الجميل، مدير المستسفى المركزي، بوصول شخص متوفي و3آخرين مصابين إثر حادث سير على الطريق الدولي الساحلي.

وتبين لضباط المباحث، أنه أثناء سير سيارة ملاكي تستقلها أسرة من محافظة كفرالشيخ، على الطريق الدولي الساحلي، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، بسبب إنفجار إطار السيارة الأمامي، الأمر الذي تسبب في إنقلابها عدة مرات بعد اصطدامها بعامود كهرباء.

وأسفر الحادث، عن وفاة السعيد محمد عبدالعزيز، 54عاما، وإصابة زوجته سحر سالم طه، زوج المتوفي 45 سنة، وأبنتهما ياسمين السعيد محمد عبدالعزيز بهوت، 17سنة، وأبنهما خالد السعيد محمد عبدالعزيز بهوت، 11 سنة، يقيمون بالساحل البحري محافظة كفرالشيخ.

وانتقل إلى المستشفى كامل علي غطاس، رئيس مدينة رشيد، ومحمد توفيق، نائب رئيس المدينة، برفقة الدكتور أحمد الجميل مدير المستشفى، وأشرفوا على الإجراءات اللازمة لعلاج المصابين واستعجال تصريح الدفن للمتوفي.