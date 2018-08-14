نظمت أوقاف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رحلة إلى معالم الإسكندرية لأبناء المسجد الجامع بمدينة "بشاير الخير"، الذي أقامته القوات المسلحة بحي غرب كجزء من البرنامج الوطني للقضاء على العشوائيات.

وشمل برنامج الرحلة زيارة: "القلعة ومكتبة الإسكندرية وكوم الشفافة وعمود السواري والحديقة الدولية"، لإضافة بُعد جديد للأبناء وغرس الانتماء لديهم، وعلمهم بتاريخ وطنهم ومدينة الأسكندرية العاصمة القديمة والميناء الرئيسي.

وتهدف زيارة المكتبة، لغرس حب العلم في نفوس الطلاب والتأكيد على قيمته لنشارك جميعًا في بناء الإنسان علميا وثقافيًا وفكريًا ليحدث التنوير وتعم الثقافة.