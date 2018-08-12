قال الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن الوزارة لا تغلق الزوايا مجازاً أو لأسباب شخصية، ولكن قانون الوزارة ينص على أن المسافة بين المسجد أو الزاوية لابد أن لا تقل عن 500 متراً، بالإضافة إلي أن الزاوية التي تقل مساحتها عن 80 متراً تغلق، والتي تزيد عن 80 متراً يتم النظر إلى وضعها القانوني، ومتابعة أنشطتها.

وأضاف "خشبة"، خلال تصريحاته أثناء المؤتمر الصحفي المقام بمقر مديرية الأوقاف وسط الإسكندرية، صباح اليوم، الوزارة مهتمة جداً بتطوير المساجد وصيانتة مبانيها، وإنه سيقوم بالمرور على المساجد، وفي حالة وجود أي مسجد يحتاج إلى صيانة وتطوير سيتم إبلاغ الوزارة به وسيخصص له ميزانية للتنفيذ، لافتاً إلى أن المساجد الأثرية لا يمكن التدخل في صيانتها وترميمها دون الرجوع إلى وزارة الأثار وأخد الموافقة منها.