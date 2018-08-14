يتواجد النجم البرازيلي رونالدينيو، اليوم، في القاهرة، حيث يحل ضيفًا على قناة نادي بيراميدز (الأسيوطي سابقًا)، لتحليل مباراة الفريق أمام نظيره طلائع الجيش، في إطار منافسات الدوري المصري، برفقة النجم الأيرلندي روبي كين.

وغرد "ميدو"، اليوم، عبر "تويتر": "النهارده أنا ورونالدينيو وروبي كين، رايحين خان الخليلي والحسين وهناكل رز بلبن عند المالكي بالليل".

وترصد "الوطن" طرق الوصول إلى خان الخليلي، من المناطق المختلفة في القاهرة الكبرى:

1) من ميدان الأوبرا، يوجد ميني باص، للأزهر والحسين، ثم خان الخليلي

2) من ميدان السيدة عائشة، توجد "ميكروباصات" باب الشعرية، تتجه إلى باب النصر وشارع المعز، ويمكن التوجه منه لخان الخليلي.

3) من السيدة زينب، يوجد ميكروباصات للأزهر، وجامع البنات، ومن جامع البنات، يوجد مواصلات للأزهر، والحسين والغورية، ومنها يمكن الوصول لخان الخليلي.

4) من ميدان الدقي، يمكن استقلال اتوبيس نقل عام 926، وصولًا لشارع الأزهر، ثم خان الخليلي.

5) من ميدان الدقي، يمكن استقلال المترو، والنزول عند محطة العتبة، ثم ركوب ميني باص، لشارع الأزهر، وخان الخليلي.

6) من مدينة نصر، الحي السادس، يمكن ركوب أتوبيس نقل عام 35، لشارع رمسيس، ومنه يمكن ركوب ميني باص 1، لشارع الأزهر.