قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى، اليوم الثلاثاء، بالملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بمدينة نيوم بشمال المملكة العربية السعودية تلبية لدعوته، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وبحسب راضي، جرى خلال اللقاء التشاور وتبادل وجهات النظر حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك مجمل العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، كما أقام الملك سلمان مأدبة غداء على شرف الرئيس السيسي بمناسبة الزيارة.