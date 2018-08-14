يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، في مدينة نيوم (العابرة للحدود)، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.