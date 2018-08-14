أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تعهد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسداد مبلغ مليون و800 ألف جنيه قيمة أعمال رد الشيء لأصله بعدد من المناطق بمركز ومدينة دمياط.

وبحسب بيان، اليوم، أكد المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، خلال اجتماعه، اليوم، مع المحافظ، قيامه بسداد مبلغ 800 ألف جنيه بشيك قابل للدفع صباح الغد، وسداد المبلغ المتبقي وقيمته مليون جنيه قبل يوم الخامس من شهر سبتمبر المقبل.

وكلف المحافظ المهندس ضياء عوض مدير مديرية الطرق والنقل بالانتهاء من أعمال رد الشيء لأصله بنطاق مركز ومدينة دمياط خلال شهر سبتمبر المقبل.