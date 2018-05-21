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الوطن

العثور على رضيع بـ"دورة مياه" وحدة صحية في دمياط.. وشخص يطلب تبنيه

منذ 15 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
العثور على رضيع بـ"دورة مياه" وحدة صحية في دمياط.. وشخص يطلب تبنيه

ارشيفية

عثر أهالي قرية المرابعين في دمياط، على طفل رضيع ملقى خلف باب دورة مياه الوحدة الصحية بالقرية، وتم إخطار قوات الأمن لاتخاذ اللازم.

وأكد ميمي عبدالحميد رئيس وحدة المرابعين المحلية لـ"الوطن"، أن عمدة القرية اصطحب الرضيع لمركز شرطة كفرسعد، لإنهاء إجراءات اللازمة لتبني شخص للطفل بعد أن تقدم بطلب رسمي، مشيرا إلى أنه بصحة جيدة وعثر عليه بكامل ملابسه، ولايوجد أي أثار تعذيب على جسده، مؤكدا صعوبة التوصل لهوية المسؤول عن ترك الطفل بدورة المياه، كون الوحدة تستقبل نحو 500 مريض يوميا على الرغم من وجود كاميرات مراقبة خارج المستشفى.

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