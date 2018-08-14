رامي عياش يحتفل بتعاقده مع شركة مزيكا

احتفل النجم اللبناني، رامي عياش، بتعاقده مع شركة مزيكا، في مقر الشركة بالمهندسين، وذلك بتقطيع كعكة الألبوم والتقاط عددا من الصور التذكارية.

وأعرب رامي عياش عن سعادته بالتعاقد مع الشركة، متمنيا تقديم عدد من الأعمال المتميزة.

وحضر حفل التعاقد كل من محسن جابر، مالك شركة مزيكا، هشام الجزار العضو المنتدب، محمد جابر مدير التطوير بالشركة.