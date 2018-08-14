حسم اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، عودة الجماهير إلى الملاعب المصرية فى المسابقات المحلية بعد غياب سنوات. وأعلن د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن «الوزراء» وافق على بدء حضور الجماهير مباريات كرة القدم، أول سبتمبر المقبل، على أن يُسمح فى البداية بوجود 5 آلاف متفرج، مع الالتزام بعدد من التوصيات المهمة.

وفى إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، شدّد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية المتابعة المستمرة للتأكد من توافر السلع والخدمات بكميات وأسعار مناسبة، بما يضمن تلبية جميع احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم والأضاحى، والتوسّع فى إقامة المزيد من منافذ البيع والشوادر بكل المحافظات، مقدّماً التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب بالعيد، والحجاج على أدائهم الفريضة هذا العام، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المصرية والسلطات السعودية. وجدّد «مدبولى»، خلال الاجتماع، تأكيده ضرورة وجود القيادات التنفيذية بالمحافظات، بمختلف المواقع، لضمان سرعة التعامل مع المواقف الطارئة.

الحكومة تستعد لـ«الأضحى» بالتوسع فى منافذ بيع السلع واللحوم.. و«مدبولى» يطلب سرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة.. ويوجه بالتزام سيارات النقل بتوقيتات السير على الطريق الدائرى

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول فورية لأى مشكلات تعيق عمليات استكمال تنفيذها، مشيداً بما تم افتتاحه مؤخراً من مشروعات تنموية وخدمية بمناطق الصعيد.

واعتبر أن تلك المشروعات تأتى فى إطار اهتمام الدولة بمناطق الصعيد والسعى لإقامة المزيد من المشاريع التى تخدم أهداف التنمية المستدامة بها، موضحاً أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية يعد من المشروعات الضخمة، ويسهم فى خدمة قطاعات الزراعة والكهرباء وتحسين حالة الرى بإقليم مصر الوسطى.

وأشار «مدبولى» إلى الصورة المشرفة التى ظهر بها متحف سوهاج القومى، واعتباره واحداً من المنارات الثقافية لحماية التراث الوطنى ورفع الوعى الثقافى، وجذب مزيد من الأفواج السياحية. وأعلن انتهاء أعمال الطريق الدائرى الإقليمى، مشدداً على ضرورة التزام سيارات النقل بتوقيتات محدّدة لها للسير، من 12 بعد منتصف الليل حتى 6 صباحاً، على أن يتم تطبيق القرار بحسم، كما وجه «مدبولى» الشكر إلى وزير الداخلية ورجال الشرطة، لنجاحهم فى حماية كنيسة مسطرد من العمل الإرهابى، الذى استهدفها منذ أيام.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وأيضاً على تفويض الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تمديد التعاقد مع شركة «ديسكفرى إديوكيشن» لمدة 3 سنوات بـ5 ملايين دولار، لاستكمال تدريب المعلمين على المنظومة الجديدة. ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية التوسع فى إنشاء المناطق اللوجيستية بالمحافظات، فى تعظيم دور التجارة الداخلية، ودعم الاقتصاد بإتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات، وتوفير منافذ لبيع السلع بأسعار مخفّضة لمحدودى الدخل، وعرض خلال ترؤسه اجتماعاً لبحث الرؤية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجيستية، نموذجاً للمشاركة مع اتحاد الغرف التجارية لتنفيذ 27 مركزاً لوجيستياً بالمحافظات. وشهد «مدبولى» مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة ماجد الفطيم القابضة، لإنشاء وإدارة المراكز التجارية بالمدن الجديدة التابعة للهيئة بالعاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدتين.