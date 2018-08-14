أكد الدكتور أشرف صبحي دعم الوزارة الكامل للأوركسترا، والعمل على التسويق الجيد لحفلاتهم داخل وخارج مصر، فضلًا عن وضع رؤية تطويرية بشأن الاحتفالات التي يشارك بها، مشيدا بالحفلات الرسمية التي يقدمها أعضاء الأوركسترا في مختلف المناسبات.

جاء ذلك، اليوم، خلال لقاء الوزير بأعضاء أوركسترا وزارة الشباب بحضور المايسترو سليم سحاب، والمايسترو الدكتور عز الدين طه، والدكتورة أمل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة.

وطالب الوزير بإقامة حفلات لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية داخل أكبر مركز شباب في كل محافظة طوال العام كنوع من أنواع الترويج الداخلي، مشيرًا إلى إمكانية إنشاء مدارس تدريبية بمشاركة أعضاء أوركسترا الوزارة داخل مراكز الشباب لتدريب أعضاء المراكز في الفنون والموسيقي.