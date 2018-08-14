قال أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزير الشباب والرياضة قدم تقريرًا حوول جهود عودة الجماهير، موضحًا أنهم يسعون لعودة الجماهير أول سبتمبر المقبل، على أن يبدأ الأمر بـ5 آلاف مشجع، ويزيد العدد بشكل تدريجي.

وأضاف سلطان في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، مساء اليوم، أن "هدفنا عودة التشجيع المنضبط للمدرجات، والتعامل بحسم مع أي خروجات أمنية".

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن "الرياضة ستبقى لعبة المتعة للجماهير، وهناك تنسيق بين عدد من الجهات المعنية سواء وزارة الشباب أو الداخلية للتدرج في عودة الجمهور لمباريات كرة القدم إلى أن يصل الأمر إلى ما كان عليه في السابق"، موضحًا أن التشجيع الحضاري في الرياضة يعطي صورة حضارية جميلة لمصر، ويجب أن يكون لدى الجماهير وعي كافي بذلك لصورتنا أمام أنفسنا والعالم.