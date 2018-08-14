قال عصام البديوي، محافظ المنيا، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا رقم 1464 لعام 2018 بتعديل كردون مدينة ديرمواس طبقا للخرائط المرفقة، ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف المحافظ، أن اعتماد التعديل يأتي في إطار دفع عجلة التنمية المستدامة وإرساء قواعد التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة وفي ضوء المخططات الاستراتيجية القومية والإقليمية، مما يسهم في إكمال دراسات المخطط الاستراتيجي لمدينة ديرمواس ومن ثم المخطط التفصيلي لها.

وأوضحت المهندسة أسماء صلاح، مدير الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني طالبت بتعديل كردون مدينة ديرمواس لاستكمال دراسات المخطط الاستراتيجي للمدينة ومن ثم المخطط التفصيلي لها.

ووجه المحافظ بالانتهاء من رفع الإحداثيات وتوقيعها.