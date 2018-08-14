قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مدينة نيوم، يأتي في إطار التشاور المتواصل بين مصر والمملكة لرصد التحديات والمخاطر التي تواجه دول المنطقة، وتحديدًا دول الخليج العربي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن التنسيق بين مصر ومختلف الأطراف الخليجية مستمر، ويبعث برسائل وتطمينات لدول الخليج في ظل ما تشهده من تحديات.

وتابع: "هناك عدة تحركات إقليمية أبرزها التدخل الإيراني، حيث تعمل إيران على التدخل في الشأن الداخلي لدول المنطقة، وهو ما يرفضه الرئيس السيسي، حيث يتلاقى الأمن القومي مع أمن الخليج، ولن تسمح مصر بتهديد أشقائها، وعمومًا فإن العلاقات بين مصر والسعودية تشهد أزهى مراحل تطورها".