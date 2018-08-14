أعلن المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح غدًا، أكبر مجمع لإنتاج الأسمنت والجرانيت بالمنطقة الصناعية 2/ 31 بشرق النيل في محافظة بني سويف.

"الوطن" تستعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن المجمع الصناعي:

1 ــ بدأت أعمال إنشاء المجمع الصناعي للأسمنت والرخام والجرانيت في مايو 2016 بأمر من القيادة السياسية، وذلك بهدف تأمين مصر لصناعاتها الاستراتيجية لتلبية مشروعات الإسكان والتعمير والبينة الأساسية.

2 ــ يضم مجمع الأسمنت الصناعي العملاق 3 مصانع كبرى تنتج 20% من إنتاج مصر من الأسمنت، حيث يحتوى كل مصنع على خطي إنتاج بإجمالي 6 خطوط تكفي لإنتاج بما يزيد على 37 ألف طن يوميًا.

3 ــ تتضمن المصانع مجموعة من المعامل الكيميائية والفيزيائية خاصة باختبارات جميع المواد الداخلة في صناعة الأسمنت واختبارات مراقبة الجودة

4 ــ جرى إنشاء المجمع الصناعي للجرانيت والرخام على 5 مصانع للرخام، ومصنعين للجرانيت على مساحة 200 ألف متر مربع بإجمالي طاقة إنتاجية 3 ملايين متر مسطح سنويًا.

5 ــ استغرق إنجاز مشروع مجمع الأسمنت والرخام والجرانيت "وهو الأكبر من نوعه" 12 شهرًا على مساحة 5 كيلومترات.

6 ــ تنقل الخامات من خلال أسطول ضخم من معدات النقل الثقيلة، إلى المصانع عبر شبكة من السيور الخارجية والداخلية بطول 20 كيلومترًا، وعرض واحد كيلو متر.

7 ــ تزيد جميع خطوط الإنتاج والمصانع بأحدث الفلاتر وذلك للحد من التلوث البيئي بجانب زرع العديد من المساحات الخضراء.

8 ــ حصل المجمع الصناعي على شهادة "الأيزو 9001" وشهادة الجودة، ويجرى تخزين إجمالي الناتج في 12 صومعة وبسعة تخزين 360 ألف طن بما يكفل استمرارية سير الإنتاج ومواجهة المواقف المحلية الطارئة.

9 ــ جرى إنشاء المجمع الصناعي للأسمنت والرخام والجرانيت في المنطقة الصناعية للصناعات الثقيلة 2/ 31 بشرق النيل في بني سويف قرب بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بني سويف بالطريق الصحراوي الشرقي بني سويف.

10 ــ وفر المجمع الصناعي آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة معظمها لأبناء الصعيد، حيث شارك في بناء هذا المجمع العملاق آلاف البنائين المصريين عبر مراحل شاقة بدأت بفتح محجرين للحجر الجيري والطفلة، كما ساهم في بنائه العديد من الشركات الوطنية والأجنبية العالمية، وتتوافر أيضا الكثير من فرص العمل مع رحلة إنتاج الأسمنت والتي تبدأ باستخراج المواد الخام من المحاجر.