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"الأوقاف" تفتتح 32 مسجدا.. الجمعة المقبل

"الأوقاف" تفتتح 32 مسجدا.. الجمعة المقبل

رئيس مدينة بلطيم: حفلات بالمصيف خلال إجازة العيد وحملات موسعة للنظافة

رئيس مدينة بلطيم: حفلات بالمصيف خلال إجازة العيد وحملات موسعة للنظافة

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"الصحة": وفاة الحالة الـ 13 بين الحجاج المصريين في السعودية

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"الأوقاف": مستوى بعض الدعاة حاليا لا يرقى لطموح الوزارة

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