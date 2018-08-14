واصل طلاب الدبلومات الفنية، لليوم الثانى على التوالى، تسجيل رغباتهم لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بحد أدنى 60% للدبلومات الفنية نظامَى 3-5 سنوات، فيما تغلق وزارة التعليم العالى اليوم باب تسجيل رغبات طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وصرف وقبول أوراقهم، وذلك بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والمشرف العام على التنسيق، إن 35 ألف طالب وطالبة من طلاب الشهادات الفنية، سجلوا رغبات القبول بالجامعات للعام الجامعى الجديد، منذ أن تم فتح باب الرغبات على الموقع الإلكترونى للتنسيق. وبالنسبة لشهادات المعادلات، قال «عطا» إن 15 ألف طالب من الشهادات المعادلة، العربية والأجنبية، سحبوا ملفات القبول من مكتب التنسيق، مشيراً إلى أن 12 ألفاً من أصحاب الشهادات المعادلة سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق.

فى سياق آخر، أدى طلاب الثانوية العامة اليوم امتحان الدور الثانى فى مادتَى الفيزياء، والتاريخ، فيما يؤدى اليوم طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر، وهندسة فراغية) وطلاب الشعبة الأدبية والعلمية امتحان مادة الإحصاء.

«عمليات التعليم»: رصد 5 حالات غش ونشر أجزاء من أسئلة الفيزياء والتاريخ بالدور الثانى

وقال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، إن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية رصدوا 5 حالات نشر أجزاء من أسئلة الامتحان عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وعلى جانب آخر، التقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بمقر المشيخة لمتابعة ما تم تنفيذه من اتفاقية التعاون المشترك الموقّعة بين الأزهر الشريف والأكاديمية منذ ثلاث سنوات فى مجال دعم الابتكار ونشر مفهوم ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية والتعليم الإبداعى للعلوم والرسوم المتحركة بين طلاب الأزهر.