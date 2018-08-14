قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الفهم الخاطئ للدين يؤدي إلى التدمير والخراب، وأنه لا بد أن يكون العقل قادرًا على التعامل مع المتغيرات في المجتمع، ويكون لدى الدعاة رصيد علمي وشرعي كافٍ.

وأضاف "النجار" في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، أنه نحتاج في الوقت الحالي أن يكون هناك ثقة بين المواطن والدعاة، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدينية في مصر لديها حالة الاستنارة، ونجحوا في مكافحة التطرف والإرهاب، وقدموا الوعي اللازم للعلماء.

وتابع أنه يجب تطوير مهارات الداعية ليكون قادرًا على مواجهة الفكر المتطرف، وأن وزارة الأوقاف والأزهر كانا على مستوى المسؤولية، وتبنيا ثورة لمواكبة تجديد الخطاب الديني، ومواجهة الأفكار المتطرفة.