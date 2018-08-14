ارتفع الدولار عالميًا اليوم، إلى أعلى مستوى في 13 شهرا مقابل سلة تضم عملات كبرى، حيث دفعت مخاوف انخفاض سعر الليرة التركية التجار إلى الزيادة من حيازاتهم للعملة الأمريكية كملاذ آمن، بفعل مخاوف من تداعيات الهبوط الذي منيت به الليرة التركية خلال الآونة الأخيرة، وفقا لرويترز.

وحال تعافي الليرة من أدنى مستوى على الإطلاق، فإن المخاوف بشأن انكشاف البنوك الأوروبية على تركيا أدت إلى موجة بيع في اليورو مما قاده إلى الهبوط لأدنى مستوى في 13 شهرا مقابل الدولار والفرنك السويسري.

ولامس مؤشر يرصد أداء الدولار مقابل اليورو والين والاسترليني وثلاث عملات أخرى 96.794 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ يونيو 2017. وسجل المؤشر في أحدث قراءة 96.762 بارتفاع بلغ 0.4%.

وخسرت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام متضررة من مخاوف بشأن دعوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى خفض أسعار الفائدة وتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وهبط اليورو إلى 1.1330 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ يوليو تموز 2017 قبل أن يرتفع إلى 1.13335 دولار لتصل نسبة الانخفاض خلال يوم الثلاثاء إلى 0.7%.

ولامست العملة الأوروبية الموحدة أدنى مستوى في 13 شهرا عند 1.12660 فرنك سويسري قبل أن ترتفع إلى 1.12775 دولار لتصبح نسبة الانخفاض 0.4% وفقا لبيانات إي.بي.إس.