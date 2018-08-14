قال اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشؤون الأحياء، إن المحافظة لن تتستر على فاسدين، واستبعاد أي عنصر فاسد وإحالة الأمر برمته إلى جهات التحقيق، وتفعيل القانون على الجميع.

وأضاف الهراس لـ"الوطن" أن الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية توقوم بدور ومجهود كبير فى محاربة الفساد والتصدي لأي عنصر يثبت تورطه فى مخالفات مالية وخلافه.

وأشار إلى أن الأحياء بحاجة إلى كل موظف شريف مخلص غيور على وطنه وعمله، مطالبًا كل موظف بمراعاة ضميره، مؤكدا أن القبض على اثنين من موظفين حي شمال الجيزة بتهمة الرشوة يؤكد أن الأحياء تتطهر أولا بأول.