صرحت الممثلة الأمريكية، ليندسى لوهان، لمجلة «بيبول» الأسبوعية الأمريكية بأنها تعتذر بشدة عن تصريحاتها السابقة حول التحرش الجنسى فى حوارها مع صحيفة «ذا تايمز» البريطانية، وقالت «لوهان» البالغة من العمر 32 عاماً: «أود أن أعتذر بلا تحفظ عن أى أذى أو ضيق سببه كلامى فى حديثى موخراً مع صحيفة ذا تايمز».

وكانت «لوهان» قد أدلت بتصريحات مسيئة لعضوات حركة «مى تو» النسائية المناهضة للتحرش الجنسى، ووصفتهن بأنهن يسعين للشهرة وجذب الانتباه من خلال اتهاماتهن المتكررة لشخصيات عامة بالتحرش والاعتداء الجنسى عليهن، وقالت حينها: «إن المرأة التى تسعى إلى جذب الانتباه والشهرة من خلال اختلاق قصص وهمية حول تعرضها للتحرش من قبل شخصيات عامة، تبدو لى هذه المرأة ضعيفة للغاية».

وتابعت «لوهان» اعتذارها لمجلة «بيبول» الأمريكية بقولها: «لم أقصد الإساءة لعضوات حركة (مى تو) أبداً ولم أتعمد توجيه الأذى أو الألم إليهن، ولكنى أردت فقط أن أشير إلى أن هناك من يتعمدن اختلاق القصص الوهمية حول تعرضهن للتحرش لجذب الانتباه والوصول إلى الشهرة سريعاً، وهذا من شأنه أن يقلل من أهمية القصص الحقيقية والهدف النبيل الذى قامت هذه الحملة من أجله». وأضافت «لوهان» بقولها: «أُكن كل الاحترام والتقدير لحركة (مى تو) وأعضائها، وأشعر بشجاعة حقيقية فى نفوس هؤلاء اللاتى قدمن شهاداتهن وقمن بالتحدث عن تجاربهن عن التحرش بلا خوف، وقد ساعدت شهاداتهن فى حماية أولئك اللاتى لا يستطعن الكلام، وتعطى القوة لأولئك اللاتى ناضلن من أجل سماع أصواتهن».