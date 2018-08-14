عطل الفنان محمد رمضان المرور، مساء اليوم، بشارع شهاب بمنطقة المهندسين، لالتقاط الصور التذكارية مع معجبيه، أثناء مروره بسيارته الجديدة في الشارع.

والتف عدد من محبي رمضان، حوله فور وقوفه في شارع شهاب، لالتقاط الصور التذكارية، حيث استمر مع عدد من الشباب والفتيات وكبار السن.

وتسبب توقف رمضان في تعطل الشارع مما جعل عدد من المارة في الشارع يشكون بصوت عالي على تعطل الشارع، وقال أحدهم "الشارع يا أسطورة".

يذكر أن الفنان محمد رمضان، طرح مؤخرًا فيديو كليب بعنوان "نمبر وان"، يستعرض من خلاله أعماله الفنية، وفيلته وسياراته الجديدة، وهو ما أثار الجدل في الوسط الفني والاجتماعي.