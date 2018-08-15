قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إن المهندس هشام عرفات، وزير النقل، أصدر توجيهات لقيادات مترو الأنفاق داخل المحطات بشن حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين خلال أيام عيد الأضحى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اسأل مسؤول" على شاشة قناة "اكسترا نيوز"، أن الوزير وجه بزيادة الرحلات بالخطوط الثلاثة، وكذلك نشر فرق الطوارئ والصيانة لتصليح الأعطال على الفور، والتنسيق مع قيادات شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق، والتنسيق مع نقاط الإسعاف.

وأشار إلى أن المترو أرخص وأسرع وأسهل وسيلة مواصلات وأن عدد مستخدميه 3 ونص مليون راكب يوميا، وأن العدد يزيد بافتتاح المحطات الجديدة كـ"هارون، وألف مسكن، هيليوبليس، نادي الشمس" نهاية العام، وللتسهيل على المواطنين تجري عمليات الصيانة للمراوح والتكييفات في القطارات للتيسير على المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ولفت إلى أن الخط الأول للمترو يحتاج إلى تطوير وتكلفته حوالي 30 مليار جنيه.