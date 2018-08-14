مسؤول عن "طفل المترو المصاب بالسرطان": طالبنا بعلاجه وننتظر رد والده

علق الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، على صورة الطفل "فارس" المصاب بسرطان، الذي يبيع مناديل في محطات المترو، والتي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إن المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هاني يونس، مهتم بالموضوع، لافتًا إلى أنه حاول التواصل مع أسرة الطفل بعدما حصل على بياناته.

وأضاف: "تواصلنا مع والده وعرضنا عليه علاج الطفل، لكنه أخبرنا أنه يُعالج في المنيا، حيث حصل على بعض جرعات الكيماوي ثم توقف عن العلاج".

وأكد، أن والد الطفل طلب فرصة للحصول على الأشعة والتقارير الخاصة بحالته الصحية.

وقال فارس، إنه يعاني من ألم شديد بالرغم من بعض جلسات الكيماوي التي يخضع لها، موضحًا أنه يقوم ببيع المناديل في محطة مترو "حلمية الزيتون".