أعلن أحمد عبدالتواب، شقيق محمد عبدالتواب ضحية سرقة القرنية داخل مستشفى القصر العيني، أن وزارة الصحة استخرجت شهادة رسمية تفيد بوفاة شقيقة داخل المنزل، مشيرا إلى تقدم الأهالي ببلاغ ضد وزارة الصحة أمام النائب العام، لإثبات حق شقيقه.

وقال "عبدالتواب" إن المتوفي مكث أسبوعا بمستشفى قصر العيني وأخبره الأطباء أنه لن يجري عملية القسطرة وسيتلقى العلاج فقط.

وأوضح "عبدالتواب" أن الأطباء أخضعوه لجهاز الأشعة، فجر يوم وفاته، وهي ليست لها علاقة بما يعانيه من مرض، مطالبا المسئولين بأخذ حق شقيقه.

وأشار "عبدالتواب" إلى أن مغسلة المستشفى مقطوعة عنها الكهرباء، لكي لا يرون الجثث ولكنه لاحظ دماء من بعيد على جثة شقيقه، فأصر على رؤيتها، ليراها بلا عين.

كانت نيابة مصر القديمة، قد صرحت بدفن جثة موظف توفي داخل مستشفى قصر العيني بعد تعرضه لاستئصال القرنية داخل المستشفى، وحرر أهله المحضر رقم 5505 إداري مصر القديمة، وجارٍ التحقيق في الواقعة.