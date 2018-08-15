نشب، صباح الأربعاء، حريق بقطعة أرض فضاء بمنطقة رابعة الناصرية في الإسكندرية، لم يسفر عن أي إصابات.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من العميد مأمور قسم شرطة ثان الرمل بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء كائنة بمنطقة رابعة الناصرية.

انتقلت قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم وضباط الإدارة العامة لشركة الكهرباء وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها.

بالفحص تبين أن الارض محل البلاغ مساحتها حوالى 350 مترا، محاطة بسور بارتفاع 3 أمتار تقريبا، تستخدم فى تخزين أقفاص الفاكهة ونشب الحريق بها، وتصاعدت النيران، ما أدى لسقوط كابلي ضغط عالٍ من البرج الملاصق للأرض، وخروجه من الخدمة دون حدوث إصابات.

أسفر الحادث عن انقطاع التيار الكهربائي لمدة 15 دقيقة عن منطقة وسط الإسكندرية، وتم إعادة التيار من خلال مصادر بديلة.

بسؤال مالك الأرض "س.ع.م"، 40 عاما تاجر ومقيم بدائرة قسم أول الرمل أيد ما جاء بالفحص، ورجح سبب الحريق نتيجة وصول جسم مشتعل، ولم يتهم أحدا بالتسبب فيه.

شارك فى عملية الإطفاء 3 سيارات إطفاء، وتم إخطار الأدله الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحرى عن الواقعه، وحُرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.