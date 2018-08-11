طالب نائب الإسكندرية فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، هيئة الرقابة الإدارية بشن حملات على مجالس الأحياء في الإسكندرية، متهما رؤساء الأحياء بالفساد والرشوة والمحسوبية.

وقال عامر، في بيان، اليوم، "أطالب بأن تكون الإسكندرية هي المحطة القادمة لتطهيرها من فساد رؤساء الأحياء"، مؤكدا أنها "مليئة بالقيادات الإخوانية وتكتظ بخاربي الذمم أصحاب المصالح الفاسدة".

وأضاف "رؤساء الأحياء بالإسكندرية حدث ولا حرج، إذا ما قامت الرقابة الإدارية بتفتيش مفاجئ لمدة ساعة واحدة فقط، ستضبط ما لا يقل عن 50 قضية رشوة بعدد بعض رؤساء الأحياء الشهيرة بالفساد والرشوة والمحسوبيات والمخالفات الإدارية".

وأشار "لى تجربة شخصية مع حي شرق تدل على أن الفساد مستشري، فأنا شخصيا أتعرض لمثل هذه الأفعال الخسيسة حينما طالبت بترخيص إحدى المحلات لنادي سموحة المنشأة منذ 2012، وأسوة بباقي المحلات الموجودين بنفس الشارع، لكنني اصطدمت برؤساء حي شرق".