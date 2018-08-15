قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه تمت السيطرة على حريق بعقارين بمنطقة رابعة الناصرية بنطاق حي وسط الإسكندرية.

وأكد محافظ الإسكندرية، عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح ناتجة عن الحريق، باستثناء بعض الأضرار المادية الطفيفة.

وأوضح المحافظ أن الحريق نتج عن انقطاع كابل تيار كهربائي في منطقة رابعة الناصرية، وحدوث شرارة وسقوطها على مكان مجاور لتصنيع وتجميع الأقفاص الخشبية، ما أدى لاشتعال النيران به، وامتداد هذا الحريق إلى عقارين مجاورين، وتمت السيطرة عليه في الحال.

وأكد المحافظ أنه بمجرد ورود بلاغ بوجود حريق بمنطقة رابعة الناصرية أصدر تعليماته إلى اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع الجهات المعنية، بالتوجه إلي موقع الحريق، لمتابعة تداعيات الموقف أولا بأول على الطبيعة.

وانتقل السكرتير العام المساعد ومعاوني المحافظ وفريق الأزمات والكوارث بالمحافظة والحماية المدنية والإسعاف وقوات من الشرطة وجميع الجهات المعنية إلي مكان الحريق، وقامت قوات الحماية المدنية بدفع سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق والتأكد من عدم وجود أي إصابات، وكذلك تم التأكد التام من سلامة الحالة الإنشائية للعقارين.

وتنوه المحافظة على الجميع أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن نشر أية بيانات إعلامية رسمية من المسئولين وإبلاغ المواطنين وكل وسائل الإعلام، وتناشد المواطنين بالتواصل فورا مع غرفة العمليات الرئيسية في حين وجود أية بلاغات أخرى.