ما زالت الفنانة إيناس عزالدين متأثرة بإصابتها جراء حادث السير، الذي تعرضت له، قبل أيام، أثناء سفرها بسيارتها إلى الساحل الشمالي، بعدما اختلت عجلة القيادة من يدها، ما تسبب في انقلاب السيارة 18 مرة، بحسب نتائج فحصها، إلا أنها سقطت خارجها في انقلابها الثالث فاقدة للوعي.

وتنشر "الوطن" 5 معلومات عن الحالة الصحية لـ إيناس، التي أحيطت بدعوات أفراد عائلتها ومحبيها، عقب انتشار صور سيارتها التي تهشمت بشكل كامل.

- تواصل إيناس مرحلة علاجها داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة، بعد مغادرتها لمستشفي السلام الدولي، قبل أيام، عقب تحسن حالتها الصحية.

- تعاني الفنانة الشابة من فقدان الشعور بذراعها الأيسر، ما قد يتطلب سفرها إلى ألمانيا للعلاج هناك، ثم إجراء عملية تجميلية في الذراع نظرا لتشوهه.

- أصيبت إيناس بكدمات عنيفة في منطقة الرئة، ما سبب لها صعوبة في عملية التنفس، إلا أن آثار تلك الكدمات بدأ في التلاشي، ولكنها ما زالت تعاني من الآم مبرحة بسببها.

- يزورها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بشكل يومي، للاطمئنان على حالتها، إضافة إلى الفنانة نهال عنبر، التي لم تتركها منذ اليوم الأول لدخولها المستشفى، خاصة أنها أجرت معها اتصالا هاتفيا قبل وقوع الحادث بساعات قليلة.

- من المقرر أن تغادر الفنانة الشابة المستشفى، غدا الخميس، بعد خضوعها لعدد من الفحوصات والأشعة، للاطمئنان على صحتها بشكل كامل.