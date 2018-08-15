تذيع قناة روتانا سينما برنامج "عرب وود" في السابعة مساء اليوم الأربعاء، لقاء مع محمد حفظي، المنتج والسيناريست ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يتحدث حفظي، خلال اللقاء، لأول مرة عن سعادته بعودة حلا شيحة المفاجئة للفن وتهديدها لعرش نجمات الصف الأول على شاشة السينما المصرية "منى زكي، هند صبري، منة شلبي" ومشاركتها في الجزء الثاني من فيلم السلم والتعبان.

ويرد حفظي، في هذا الحوار الساخن الذي يذاع على جزئين على انتقادات "سابع جار، واتهامه بالتطبيع، ومشاركته كعضو لجنة تحكيم في مهرجان فينيسيا"، ويوضح أيضا أن العلاقة بين مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي علاقة تنافسية وتكاملية، وأنه يحاول إنعاش مهرجان القاهرة بتخصيص ميزانية 45 مليون بدلا من 16، وبإسناد رئاسة لجنة التحكيم للمخرج العالمي بيل أوجست واستضافة نجوم أجانب.