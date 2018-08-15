2.3 مليون يفرون من فنزويلا بسبب نقص الغذاء وعدم توافر العلاج

صرح الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين بأن هناك عددا كبيرا من الفارين من فنزويلا وقد أشاروا إلى أن السبب الرئيسي لهروبهم من البلد الذي يصل عدد سكانه إلى 32.8 مليون نسمة، هو نقص الطعام.

وأضاف أن مسؤولين بالأمم المتحدة أوردوا أن 1.3 مليون من الفارين يعانون سوء التغذية.

وبحسب "سكاي نيوز" فإنه قد فر ما يقدر بنحو 2.3 مليون فنزويلي من بلدهم حتى يونيو الماضي وتوجه معظمهم إلى كولومبيا والإكوادور وبيرو البرازيل، وبأن مسؤولين بالأمم المتحده قالوا أيضا إن أكثر من 100 ألف مريض بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والفيروس المسبب له "في خطر" بسبب عدم توافر العلاج الضروري، وبأن النقص الشديد في الأدوية الأساسية والمؤن الطبية في فنزيلا أدى إلى تدهور حاد في جودة المشافي.

أشار دوجاريك أيضا إلى أن الأمراض التي أعلن القضاء عليها، بما فيها الحصبة والملاريا والسل والدفيتريا باتت موجودة وفي تزايد.