لقي عامل وابنه مصرعهما وأصيب اثنين آخرين باختناق أثناء تطهير بئر صرف صحي بقرية الأحايوة دائرة مركز العسيرات بسوهاج.

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير مباحث سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات، بسقوط أشخاص ببئر صرف صحي بمنزل بناحية الأحايوه غرب، وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.

وبالفحص تبين أنه أثناء تطهير أحمد عبدالحميد (55 عاما - عامل)، وابنه فارس (16 عاما - طالب)، ومحمود أحمد (46 عاما - حاصل على معهد فني صناعي)، ومحمود حسين (15 عاما - طالب)، ويقيمون بذات الناحية، بئر صرف صحي بمنزل ملك عبدالحليم أحمد (56 عاما - مدرس)، أصيبوا بحالة اختناق ما أدى إلى وفاة الأول والثاني واستخراج الجثتين ونقلهما لمستشفى المنشأة المركزي.

وبسؤال المصابين ومالك المنزل وزوجة المتوفي الأول، نفوا الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وحرر عن ذلك المحضر رقم 1489 إداري المركز لسنة 2018 وجارِ العرض على النيابة العامة.