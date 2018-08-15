يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، اليوم الأربعاء 15 أغسطس، حار على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأكد الخبراء، على الصفحة الرسمية للهيئة، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجود الشبورة المائية صباحا في شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقع الخبراء أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 35 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: